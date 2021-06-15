Sivas'ta erkenci "emon" cinsi arpanın hasadına başlandı - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ferhat Sevinç, erken yetişme özelliğinden dolayı deneme amaçlı Trakya'dan getirip ektiği emon cinsi arpanın hasadına başladı.

İlçede modern tarım yaparak geçimini sağlayan Ferhat Sevinç, Trakya'dan 3 yıl önce deneme amaçlı emon cinsi arpa tohumu getirdi.

Sevinç, erken yetişme özelliğine sahip olduğu için tercih ettiği tohumları 7 ay önce 2 bin dönümlük arazisinin yarısına ekti.

Sevinç, AA muhabirine, getirdiği tohumların bölgenin iklim ve toprak yapısına uyum sağladığını söyledi.

Buğday ve arpa olmak üzere 2 bin dönüm arazide ekim yaptıklarını anlatan Sevinç, "Bu arazinin yüzde 50'sine makarnalık ve ekmeklik buğday, diğer yarısına ise arpa ekiyoruz." dedi.

Sevinç, kuraklıktan dolayı geçen yıla oranla verimin düşük olduğunu dile getirerek, "Arpada geçen yıl dönüm başı 550 kilogram mahsul alıyorduk. Bu yıl kuraklıktan dolayı dönüm başı 214 kilograma kadar düştü." diye konuştu.

Kuraklığa rağmen emon cinsi arpa tohumunda hasada başladıklarını vurgulayan Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu arpa tohumu, ilçemizin iklim ve toprak yapısına uyum sağladı. İnşallah bu tohumu ilçemizde yaygınlaştırmayı hedefliyorum. Çünkü hasadı erken oluyor. Normalde ilçemizde temmuz ayında arpa hasat edilirken haziranda hasada başladık."