Sivas'ta eşini tabanca ile öldüren koca ?Pişmanım? dedi - Son Dakika

SİVAS'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen ve eşi Münevver Arbaç'ı (59) tabanca ile vurarak öldüren Fevzi Arbaç (65) adliyeye sevk edildi. Fevzi Arbaç, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım." dedi.Olay, dün saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisatçılığından emekli Fevzi Arbaç, eşi Münevver Arbaç ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Fevzi Arbaç tabancasını alarak eşine 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Münevver Arbaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi Arbaç ise evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Fevzi Arbaç, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Münevver Arbaç'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 4 çocukları olduğu öğrenilen Arbaç çiftinin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'PİŞMANIM'
Olay sonrası gözaltına alınan Fevzi Arbaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Arbaç, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliye çıkarıldığı sırada gazetecilerin 'eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna Arbaç, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi.