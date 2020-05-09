Sivas'ta eşini tabancayla öldüren koca; 'Pişmanım' - Son Dakika

Sivas'ta eşini tabancayla öldüren koca; 'Pişmanım'

SİVAS'ta, eşi Münevver Arbaç'ı (59) tabancayla vurarak öldüren Fevzi Arbaç (65) adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ta, eşi Münevver Arbaç'ı (59) tabancayla vurarak öldüren Fevzi Arbaç (65) adliyeye sevk edildi. Fevzi Arbaç, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" dedi. Olay, dün saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisatçısı Fevzi Arbaç, eşi Münevver Arbaç ile tartışmaya başladı. Tartışma sürerken de tabancasını alıp, eşine 2 el ateş etti. Göğsünden vurulan Münevver Arbaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi Arbaç ise evden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Fevzi Arbaç'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 4 çocukları olan çiftin, kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıkları öne sürüldü. 4 çocukları olan çiftin, kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıkları öne sürüldü. 'PİŞMANIM' 'PİŞMANIM' Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fevzi Arbaç, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna Arbaç, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım" yanıtını verdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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