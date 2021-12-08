Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Bu arada yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

M.B, göğsünden, sırtından ve elinden 4 bıçak darbesiyle yaralanırken, N.G, olaya müdahale etmek isteyen çevredekileri elindeki bıçakla tehdit etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi 'nde 6 ay önce boşandığı eski eşi M.B. (35) ile karşılaşan N.G. (37) yere yatırdığı kadını bıçaklamaya başladı.

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