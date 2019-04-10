Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı

Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı

31 dakika önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.

Sivas'ta Eski Polis Memuruna Fetö Gözaltısı, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen polis memuru N.D, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

N.D, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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