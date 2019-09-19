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Sivas'ta eski polise fetö'den gözaltı

30 dakika önce

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) soruşturması kapsamında eski polis memuru İ.D. gözaltına alındı.

Sivas'ta eski polise fetö'den gözaltı, System.String[]

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) soruşturması kapsamında eski polis memuru İ.D. gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekipleri, talimat üzerine görevinden ihraç edilen eski polis memuru İ.D.'yi ikametinde gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
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