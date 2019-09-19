Son Dakika Haberleri: Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
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Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

24 dakika önce

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.

Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı, System.String[]

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski polis memuru gözaltına alındı.

Ağrı'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevinden ihraç edilen polis memuru İ.D'yi ikametinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderilecek.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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