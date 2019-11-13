Son Dakika Haberleri: Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
Son Dakika Güncel Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı - Son Dakika

Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı

7 saat önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen eski polis gözaltına alındı.

Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı, System.String[]

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen eski polis gözaltına alındı.


Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan O.Ö, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı
İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 39 gözaltı Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]