CHP MİLLETVEKİLLERİ İLE VATANDAŞ ARASINDA 'ESKİ CHP' TARTIŞMASI - Son Dakika
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CHP MİLLETVEKİLLERİ İLE VATANDAŞ ARASINDA 'ESKİ CHP' TARTIŞMASI

01.09.2022 21:29
CHP MİLLETVEKİLLERİ İLE VATANDAŞ ARASINDA 'ESKİ CHP' TARTIŞMASI

SİVAS'ta esnaf ziyareti yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kentte esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile eski CHP tartışması yaşadı.

SİVAS'ta esnaf ziyareti yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kentte esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile eski CHP tartışması yaşadı.

Ekonomi Masası için Sivas'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ekonomi masası toplantısının ardından esnafı gezdi.

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ NE HALE GETİRDİNİZ'

Afyon Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan CHP heyeti bir vatandaştan tepki aldı. Vatandaşın, Şimdi CHP'den gelecek kişi bu durumu düzeltebilecek mi Havadan inme bir şey mi var diyerek Faik Öztrak'a soru yöneltti. Vatandaşın daha sonra Eski bir CHP yok. Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz demesi üzerine Öztrak, Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisidir şeklinde cevap verdi. Bu konuşmanın ardından söze CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu dahil oldu. Karasu memlekette her şeyin CHP döneminde olduğunu söyledi.

Vatandaş ise, Memleketimizin adamısın seni tanıyorum. Ama geçmişteki ortama ülkeyi geri götürmeyin. Bir zamanın sağcı, solcu, Alevi, Sünni ayrışımını yapmayın diye konuştu. Karasu'nun Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı 35 insanı niye yaktınız sorusu üzerine vatandaş, Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş'ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımak'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz cevabıyla tansiyon yükseldi. Diğer milletvekilleri ile vatandaşların araya girmesiyle tartışma son buldu. Esnaf ziyaretlerinin ardından heyet kentten ayrıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP MİLLETVEKİLLERİ İLE VATANDAŞ ARASINDA 'ESKİ CHP' TARTIŞMASI - Son Dakika
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