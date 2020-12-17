Sivas TSO'dan, "esnafına sahip çık" kampanyası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "Haydi Sivas Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık" sloganıyla kampanya başlatıldı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yaptığı yazılı açıklamada, bu zor günleri, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamada zor günlerden geçtiklerini ifade eden Eken, şunları kaydetti:

"Millet olarak bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Dayanışmayı sağladığımızda ülke olarak bu süreci daha güçlü olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte Sivaslılar olarak alışverişlerimizi özellikle yerel firmalarımızdan yapmamız büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alışverişlerinde, vergisini Sivas'ta ödeyen, istihdamını halkımızdan sağlayan, yatırımlarını şehrimize yapan yerel firmalarımızı tercih etmeleri konusunda başlattığımız kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."

Kampanya kapsamında iş yerlerine de pankart hazırlanarak dağıtılmaya başladı.