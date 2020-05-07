Sivas'ta etçil 'sarıkız' örümceği görüntülendi - Son Dakika

SİVAS'ın Divriği ilçesinde et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız' görüntülendi.Halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek Divriği ilçesi Şahinköy köyünde görüldü. Köy sakinlerinden Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı Sarıkız örümceğini fark etti. Ardıç, örümceği cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ardıç, daha öncede köyde örümceği gördüğünü ve kendisini ısırdığını belirtti. Örümceğin normal örümceklerden büyük olduğunu söyleyen Ardıç, "Birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığım da bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'Sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu ve baygınlık yaşar gibi olmuştum" dedi.