Sivas'ta etkinlikleri

Sivas ve ilçelerinde protokolün de katılımı ile "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinlikleri düzenlendi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti. Proje kapsamında etkinliklerin devamı niteliğinde yaya güvenliğini sağlamak üzere Sivas ile Gürün ve Suşehri ilçelerinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.



Sivas'ta İnönü Bulvarında düzenlenen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile öğrenciler katıldı. Yaya geçidinde kırmızı düdükleri ile sürücüleri uyaran öğrenciler, yayaların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu. Etkinlikte 2 saat boyunca yaya geçidi nöbeti tuttu.



Suşehri ilçesinde ki etkinlik, okullar kavşağında düzenlendi. Ellerinde "Öncelik Hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, durdurdukları araçlardaki sürücülere broşür dağıttı, yayanın trafikteki önemini anlattı.



Durdurulan araç sürücülerine öğrencilerle birlikte broşür veren İlçe Kaymakam vekili Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Suşehri ilçesinde farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, Yayalara önem verilmesi konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.



Gürün ilçesinde düzenlenen etkinliğe de İlçe Kaymakamı Muhammet Berat Berdibek, İlçe Emniyet Amiri Enis Şimşek, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. - SİVAS