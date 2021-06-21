Sivas'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta bir evde çıkan yangında yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Güney köyünde Mehmet Kangal'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şarkışla Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Mehmet Kangal'ın oğlu Selman Kangal, ambulansla Sivas'taki hastaneye kaldırıldı.
Yangının gaz kaçağı nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.
Kaynak: AA
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