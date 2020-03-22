Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı Sivas'ta etkili oldu.

Yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih etti.

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.

Öte yandan, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlanmasından habersiz olan bazı vatandaşlar, polisin ikazıyla evlerine döndü.