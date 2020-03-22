Sivas'ta "evde kal" çağrısı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'evde kal' çağrısı etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta "evde kal" çağrısı etkili oldu

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı Sivas'ta etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı Sivas'ta etkili oldu.

Yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih etti.

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.

Öte yandan, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına başlanmasından habersiz olan bazı vatandaşlar, polisin ikazıyla evlerine döndü.

Sivas'ta evde kal çağrısı etkili oldu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:58 Kaynak: AA

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