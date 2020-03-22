Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor - Son Dakika

Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor

6 saat önce

SİVAS'ta 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor, System.String[]

SİVAS'ta 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Evden çıkamayanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek grupları, malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından Sivas'ta Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Vefa İletişim Merkezinin ise Sivas'ta tüm acil kodlu numaraların tek merkezde toplandığı 112 olması kararlaştırıldı. Gelen çağrılarla Vefa Sosyal Destek Grubu sahada ihtiyaçlara cevap vermeye başladı. Evden çıkamayanların yardımına koşan sosyal destek grupları, bu yaş grubundakilerin ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.

YOKSULLARIN İHTİYAÇLARINI DEVLET KARŞILAYACAK

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurmak lazımdı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sosyal destek ekipleri oluşturuldu. İlimizde 16 ilçe ve bir de merkez olmak üzere 17 ekip oluşturduk. 112'den alınacak çağrılarla özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın eğer ekonomik yoksunluk içerisinde olan varsa bunlar devlet tarafından, ekonomik durumları iyi olanlarsa bunlar kendi ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde ekipler marifetiyle giderilecektir" dedi.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:34 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]