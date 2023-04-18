Kızgın damat kayın ve kayınpederini vurdu, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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Kızgın damat kayın ve kayınpederini vurdu, sonra intihara kalkıştı

18.04.2023 17:50

Sivas'ta evi terk eden karsının babasının evine gittiğini düşünen kızgın damat, önce kayın ve kayınpederini vurdu, sonra intihara kalkıştı.

Sivas'ta evi terk eden karsının babasının evine gittiğini düşünen kızgın damat, önce kayın ve kayınpederini vurdu, sonra intihara kalkıştı.

Olay, Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.D. tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı. Eşinin evde olmadığını anlayınca kayınpederi A.P. ve kayını Ö.P.'yi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınpederini sonra kayınını vurdu. Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı. A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Alibaba, Kerkük, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızgın damat kayın ve kayınpederini vurdu, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika


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