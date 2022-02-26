Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

26.02.2022 10:27
Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hastanede hayatını kaybeden kadının, olay anında kocasıyla telefonla görüştüğü öğrenildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hastanede hayatını kaybeden kadının, olay anında kocasıyla telefonla görüştüğü öğrenildi.

Yukarımahalle'de oturan 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi D.T'nin komşuları, kadını evinde yaralanmış halde bulunca polise haber verdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T'yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K'yi (26) gözaltına aldı.

Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin, hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

D.T'nin evde iki çocuğuyla kaldığı, eşinin İzmir'de işçi olarak çalıştığı, olay anında kocasıyla telefonla görüşürken evden gelen sesler üzerine eşinin bir akrabasına durumu bildirdiği öğrenildi.

Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Şarkışla, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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