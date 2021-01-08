Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Araçta bir miktar uyuşturucu, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 hızar, çok sayıda bakır mutfak araç gereci ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palanga Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine 01 AGP 127 aracı durdurdu.

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