Sivas'ta F-16'nın prova uçuşu nefes kesti - Son Dakika

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül 'de yapılacak olan etkinlikler öncesi Muharip Uçağı F-16 prova uçuşu yaptı. Kentin farklı noktalarından görülebilen uçuş izleyenleri heyecanlandırdı. Tarihi kent meydanında bulunan vatandaşlar nefes kesen uçuşu cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına almayı unutmadı.

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