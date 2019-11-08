Sivas'ta fabrika yangını
6 saat önce
Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
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