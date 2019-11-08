Son Dakika Haberleri: Sivas'ta fabrika yangını
Son Dakika Güncel Sivas'ta fabrika yangını

Sivas'ta fabrika yangını

6 saat önce

Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sivas'ta fabrika yangını, System.String[]

Sivas'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süt fabrikasını kaçak içki fabrikasına çevirmişler
1994 yılında 1 liraya yöre halkına devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:01:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]