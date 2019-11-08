Sivas'ta fabrika yangını
7 saat önce
Sivas'ta fabrika yangınıSİVAS - Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
Sivas'ta fabrika yangını
SİVAS - Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında, çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Süt fabrikasını kaçak içki fabrikasına çevirmişler 1994 yılında 1 liraya yöre halkına devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü