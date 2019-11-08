Son Dakika Haberleri: Sivas'ta fabrika yangını
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta fabrika yangını

Sivas'ta fabrika yangını

7 saat önce

Sivas'ta fabrika yangınıSİVAS - Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

Sivas'ta fabrika yangını

SİVAS - Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında, çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta fabrika yangını

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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