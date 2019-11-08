Son Dakika Haberleri: Sivas'ta fabrika yangını(2)
Son Dakika Güncel Sivas'ta fabrika yangını(2)

Sivas'ta fabrika yangını(2)

6 saat önce

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Sivas Organize Sanayi Bölgesinde plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangına Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayına ait itfaiye ekipleri de yangın söndürme araçları ile destek verdi. Yargın büyük oranda kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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