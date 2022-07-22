1. OSB'de atık lastiklerden enerji üreten bir fabrikanın deposunda, işçilerin temizlik yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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