Sivas'ta feci kaza: 4 yaralı
43 dakika önce
Kurban Bayramı tatili için Hollanda'dan memleketleri Sivas'a gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
tatili için Hollanda
'dan memleketleri Sivas
'a gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Ankara
karayolu Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. B.P idaresindeki JV- 182- S plakalı otomobil Hayranlı köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen otomobil ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan B.P, T.P, F.P ve S.A yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler 1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata