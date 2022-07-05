Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı

05.07.2022 14:07

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Gürün İlçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Kayseri- Malatya karayolunda seyreden 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaşı şeride geçerek takla attı. Araçta bulunan toplamda 5 kişi ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Emniyet, Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI TEKİRDAĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI Son dakika haber: Hafif ticari aracın çaptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haber: Hafif ticari aracın çaptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:23:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 5 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement