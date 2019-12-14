Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı - Son Dakika Spor

Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı

6 saat önce

SÜPER Lig'de, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maç öncesi Sivas'ta büyük heyecan yaşanıyor.

Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı, System.String[]

SÜPER Lig'de, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maç öncesi Sivas'ta büyük heyecan yaşanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin maçla ilgili değerlendirme yaparken, taraftarlar da Fenerbahçe'yi yeneceklerini iddia etti.

14 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 30 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor yarın 27 bin 500 kişilik Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi kentte maçın heyecanı yaşanıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları binalarına Sivasspor bayrakları asarak takıma destek olma çağrısında bulundu. Taraftarlar da maç öncesi Atatürk Kongre Etnografya Müzesi bahçesindeki Sivasspor Store'dan forma almak için yoğunluk oluşturdu. Maç öncesi trafikte aksama yaşanmaması ve taraftarların stada rahatça ulaşabilmesi için Sivas Belediyesi tarafından ek otobüs seferleri konuldu.

"LİGDE ÇOK İYİ BİR YERDEYİZ"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Yarın günlerden Sivasspor, şehrimizin göz bebeği markası Sivasspor'a herkesin destek olması gerekir. Çok büyük bir özveri ve fedakarlık var. Bugün diğer takımları düşündüğümüzde çok iyi bir yerdeyiz. Bunun devam etmesi içinde taraftarlarımız gerekeni yapma durumunda. Masa başında, sıcak odalarda değil; iyi günde, kötü günde artık Sivasspor'umuzu desteklemek için stada bekliyoruz. Bin civarında bilet kaldı. İlk defa kapalı gişe bir maç oynayacağız. Yarınki galibiyetle psikolojik olarak, motivasyon ve teknik olarak çok büyük ivme kazanmış olacağız. Devre arasını lider bitirdikten sonra inanmışlığımız ve mücadelemiz daha da artacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Yarın Sivasspor'un önemli bir maça çıkacağını belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "Bugün Sivasspor şehrimizin en önemli markalarından ve değerlerinden birisi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Sivas'ın tanıtımı için önemli bir misyon üstleniyor. Takımımız iyi bir noktada, iyi de gidiyoruz. Yarınki maçta takımımıza başarılar diliyorum. Tüm Yiğidolar'ı maçta takıma destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor taraftarı Aydın Karahan da, "Maç öncesi şehrimizde güzel bir hava oluştu. Kapalı gişe, şu anda bilet bulunamıyor. İnşallah kazanacağız. Maça kazanmak için çıkacağız. Sivasspor'un kazanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Almanya'dan maçı izlemek için Sivas'a gelen Enes Kırbıyık ise Sivasspor'u zor bir maçın beklediğini söyleyerek, "Sivasspor ile Fenerbahçe zor bir maça çıkacak. İnşallah Sivasspor kazanır maçı" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı
Allahyar'ın son hali şaşırttı! Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı

Son Dakika Haberleri
22:20 MKE Ankaragücü - Son Dakika Spor
22:20 Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü Koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
22:15 Galatasaray'da Selçuk İnan'a ıslıklı protesto! - Son Dakika Spor
22:11 Belhanda'dan bu sezonki 4. gol - Son Dakika Spor
22:09 Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Son Dakika Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]