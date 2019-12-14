Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı

SÜPER Lig'de, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maç öncesi Sivas'ta büyük heyecan yaşanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin maçla ilgili değerlendirme yaparken, taraftarlar da Fenerbahçe'yi yeneceklerini iddia etti.

14 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 30 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor yarın 27 bin 500 kişilik Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi kentte maçın heyecanı yaşanıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları binalarına Sivasspor bayrakları asarak takıma destek olma çağrısında bulundu. Taraftarlar da maç öncesi Atatürk Kongre Etnografya Müzesi bahçesindeki Sivasspor Store'dan forma almak için yoğunluk oluşturdu. Maç öncesi trafikte aksama yaşanmaması ve taraftarların stada rahatça ulaşabilmesi için Sivas Belediyesi tarafından ek otobüs seferleri konuldu.

"LİGDE ÇOK İYİ BİR YERDEYİZ"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Yarın günlerden Sivasspor, şehrimizin göz bebeği markası Sivasspor'a herkesin destek olması gerekir. Çok büyük bir özveri ve fedakarlık var. Bugün diğer takımları düşündüğümüzde çok iyi bir yerdeyiz. Bunun devam etmesi içinde taraftarlarımız gerekeni yapma durumunda. Masa başında, sıcak odalarda değil; iyi günde, kötü günde artık Sivasspor'umuzu desteklemek için stada bekliyoruz. Bin civarında bilet kaldı. İlk defa kapalı gişe bir maç oynayacağız. Yarınki galibiyetle psikolojik olarak, motivasyon ve teknik olarak çok büyük ivme kazanmış olacağız. Devre arasını lider bitirdikten sonra inanmışlığımız ve mücadelemiz daha da artacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Yarın Sivasspor'un önemli bir maça çıkacağını belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "Bugün Sivasspor şehrimizin en önemli markalarından ve değerlerinden birisi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Sivas'ın tanıtımı için önemli bir misyon üstleniyor. Takımımız iyi bir noktada, iyi de gidiyoruz. Yarınki maçta takımımıza başarılar diliyorum. Tüm Yiğidolar'ı maçta takıma destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor taraftarı Aydın Karahan da, "Maç öncesi şehrimizde güzel bir hava oluştu. Kapalı gişe, şu anda bilet bulunamıyor. İnşallah kazanacağız. Maça kazanmak için çıkacağız. Sivasspor'un kazanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Almanya'dan maçı izlemek için Sivas'a gelen Enes Kırbıyık ise Sivasspor'u zor bir maçın beklediğini söyleyerek, "Sivasspor ile Fenerbahçe zor bir maça çıkacak. İnşallah Sivasspor kazanır maçı" ifadelerini kullandı.