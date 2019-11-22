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Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

6 saat önce

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 12 burma bilezik, 3 altın kolye ve 1 altın kaplama saatini dolandıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık, System.String[]

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 12 burma bilezik, 3 altın kolye ve 1 altın kaplama saatini dolandıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan T.Ş'yi telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan 4 şüpheli, müştekiye "Elinde FETÖ'nün altınlarının olduğunu öğrendik. Baban da şu anda emniyette ifade veriyor." dedi.

T.Ş, şüphelilerin yönlendirmesiyle evde bulunan altınları otomobilinin arka koltuğuna koyup, aracın kapısını açık bıraktı. Şüphelilerden biri, altın dolu poşeti aldıktan sonra diğer şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobile binerek uzaklaştı.

T.Ş'nin, dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirmesi üzerine, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakası tespit edilen aracın Malatya istikametine gittiğini belirleyip, güzergahta bulunan ilçelerdeki güvenlik birimlerine haber verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Malatya- Adıyaman kara yolundaki Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde aracı durduran jandarma ekipleri, çalıntı otomobilde bulunan şüpheliler M.A, H.D, S.A, ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 12 burma bilezik, 3 altın kolye ile 1 altın kaplama saat ele geçirildi.

Sivas'a getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.D, S.A. ve A.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Polis, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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