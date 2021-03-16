Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu - Son Dakika

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu

Sivas'ta bir kadın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti.

Sivas'ta bir kadın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti. Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki N.T, gizli numaradan arayan bir kişinin kendini polis olarak tanıttığını, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek ziynet eşyalarını istediğini ileri sürdü. Bu durumdan kurtulmak için kendisi ile irtibatta kalmasını isteyen şüphelinin ikametine yüzünü montunun kapüşonuyla gizleyerek geldiğini aktaran N.T, bu kişinin talebi üzerine evindeki 22 gram 7 bilezik, 1 Trabzon hasırı bilezik, 4 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 1 adet gram altını verdiğini anlattı. Evde parmak izi çalışması yaptıktan sonra altınların iade edileceği yalanına inandığını söyleyen N.T, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekiplerinin eşkali belirlenen şüpheliyi aradığı bildirildi.

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