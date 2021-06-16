Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu - Son Dakika

Sivas'ta yaşayan karı-koca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 40 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki H.K. ile eşi 39 yaşındaki S.K'yi telefonla arayan kişiler, "FETÖ ile ilişkilerinin tespit edildiği"ni belirterek çiftten belirtilen hesaba para yatırmalarını istedi.

Hesaba 40 bin 500 lira yatıran karı-koca, dolandırıldıkları gerekçesiyle Alibaba Polis Merkezine başvurdu.

Mağdurların ifadesini alan emniyet mensupları, olayla ilgili inceleme başlattı.