Son Dakika Haberleri: Sivas'ta FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
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Sivas'ta FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Sivas'ta FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen akademisyen R.K. ve polis A.G. ile özel sektörde işçi olarak çalışan A.K'yi gözaltına aldı.

FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda da Yıldızeli ilçesinde müezzin olarak görev yapan R.K. ile İstanbul'da özel sektörde işçi olarak çalışan M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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