Sivas'ta Fetö Operasyonu: 10 Polise Gözaltı
35 dakika önce
Sivas'ta FETÖ operasyonu: 10 polise gözaltıSİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 polis gözaltına alındı.
Sivas'ta FETÖ operasyonu: 10 polise gözaltı
SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 polis gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, o dönem Sivas'ta görev yapan polisler İ.K., M.Z., A.K., F.Ö., O.E., M.G., M.A., O.A., M.E. ve R.P. bulundukları illerde yakalanarak Sivas'a getirildi. Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, 8'inin ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:05 Kaynak: DHA
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