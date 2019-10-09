Son Dakika Haberleri: Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı

Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 2'si kadın 4 eski asker gözaltına alındı.

Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 2'si kadın 4 eski asker gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanan ve görevdeyken örgütün askeri mahrem imamları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile ihraç edilen H.E., M.Ç., M.S.G. ve Ş.S. adlı eski askerler gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:50 Kaynak: DHA
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