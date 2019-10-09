Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı
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SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 2'si kadın 4 eski asker gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:50 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 2'si kadın 4 eski asker gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ByLock kullanan ve görevdeyken örgütün askeri mahrem imamları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile ihraç edilen H.E., M.Ç., M.S.G. ve Ş.S. adlı eski askerler gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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