Son Dakika Haberleri: Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2)

Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDISivas'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ta fetö operasyonu: 4 gözaltı (2), System.String[]

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Sivas'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini belirten şüpheli Ş.S. ise ek ifadesi alınmak üzere tekrar emniyete götürüldü.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
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