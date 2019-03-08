Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, Fetö Operasyonunda 12 Tutuklama

Sivas'ta, Fetö Operasyonunda 12 Tutuklama

1 saat önce

Sivas merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Sivas'ta, Fetö Operasyonunda 12 Tutuklama, System.String[]
Sivas merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Sivas merkezli Kayseri, Erzincan, Aydın ve Gürün ile Şarkışla ilçelerinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı tespit edilen 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., H.A., A.A., O.K., İ.Y., Y.A., B.Ç., .S.A., N.T., B.A., İ.A. ve R.İ. tutuklandı. B.A., İ.A., R.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'si ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:28 Kaynak: DHA

Kayseri, Sivas, Güncel
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