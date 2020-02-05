Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan doktor F.U. ile öğretmenler I.K. ve R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, doktor F.U'yu Yozgat'ta, öğretmen R.Ö'yü Sivas'ın Divriği ilçesinde ve sözleşmeli öğretmen I.K'yi Suşehri ilçesinde yakaladı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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