Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu
5 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin kaldığı örgüt evlerinden sorumlu "ev abiliği" yaptığı ileri sürülen askeri öğrenci ile 3 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Ankara
, Samsun
, Tekirdağ
ve Yozgat
'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, Etimesgut
Zırhlı Birlikler ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören askeri öğrenci S.K. ile özel sektörde öğretmen olarak çalışan A.N, O.K. ve O.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan askeri öğrenci S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.N, O.K. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:35 Kaynak: AA
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