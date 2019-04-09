Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu
39 dakika önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:15 Kaynak: AA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Üniversitesinde Adli Tıp Doktoru S.S. ve özel sektör çalışanı A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
S.S. ve A.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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