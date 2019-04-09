Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu

39 dakika önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Üniversitesinde Adli Tıp Doktoru S.S. ve özel sektör çalışanı A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

S.S. ve A.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:15 Kaynak: AA
Güncel
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