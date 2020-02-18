Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı - Son Dakika

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Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı
6 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen 2 uzman çavuş yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen 2 uzman çavuş yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimat doğrultusunda görevden ihraç edilen uzman çavuşlar N.K. ve A.D.K. için gözaltı kararı verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler işlemleri için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gönderildi.
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