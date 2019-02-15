Sivas'ta Fetö Şüphelisi 3 Doktor Adliyede
55 dakika önce
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri; Sivas, Denizli
, Malatya
, Yozgat
ve Uşak
'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan A.I., Y.Ö. ve R.T. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:38 Kaynak: DHA
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