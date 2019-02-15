Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fetö Şüphelisi 3 Doktor Adliyede

Sivas'ta Fetö Şüphelisi 3 Doktor Adliyede

1 saat önce

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta Fetö Şüphelisi 3 Doktor Adliyede, System.String[]
SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan A.I., Y.Ö. ve R.T. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:19:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fetö Şüphelisi 3 Doktor Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]