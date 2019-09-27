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Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest

51 dakika önce

SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest, System.String[]
SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Dün de 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler R.A., A.M., G.A., M.T. ve A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. ve H.A. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Ş. ve Ş.Y.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
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