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Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest

6 dakika önce

Sivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbestSivas'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖPDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

Sivas'ta fetö şüphelisi 4 kişi serbest, System.String[]

Sivas'ta FETÖ şüphelisi 4 kişi serbest

Sivas'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖPDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Dün de 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler R.A., A.M., G.A., M.T. ve A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. ve H.A. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Ş. ve Ş.Y.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:59 Kaynak: DHA
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