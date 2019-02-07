Sivas'ta Fetö Zanlısı Bankacı Yakalandı
1 saat önce
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda özel banka çalışanı gözaltına alındı.
Sivas
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda özel banka çalışanı gözaltına alındı. Bursa
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan özel banka çalışanı O.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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