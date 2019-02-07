Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fetö Zanlısı Bankacı Yakalandı

Sivas'ta Fetö Zanlısı Bankacı Yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda özel banka çalışanı gözaltına alındı.

Sivas'ta Fetö Zanlısı Bankacı Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda özel banka çalışanı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan özel banka çalışanı O.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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