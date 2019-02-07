Sivas'ta Fetö Zanlısı Eski Üsteğmen Yakalandı
51 dakika önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen üsteğmen gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen üsteğmen gözaltına alındı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski üsteğmen Ö.G, Sivas'taki ikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA
Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu
Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk