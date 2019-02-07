Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Fetö Zanlısı Eski Üsteğmen Yakalandı

Sivas'ta Fetö Zanlısı Eski Üsteğmen Yakalandı

51 dakika önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen üsteğmen gözaltına alındı.

Sivas'ta Fetö Zanlısı Eski Üsteğmen Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen üsteğmen gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski üsteğmen Ö.G, Sivas'taki ikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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