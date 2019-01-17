Sivas'ta Fetö Zanlısı Polis Yakalandı
24 dakika önce
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içinde olduğu öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içinde olduğu öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis memuru M.A. hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, polis memuru M.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:01 Kaynak: AA
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