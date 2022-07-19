Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen Kangal Akkaraman koyunlarının yem ihtiyacı için 5 bin 768 dekar alanda ekimi yapılan tritikale ve macar fiği karışımı hasıl fiğ bitkisinin hasadı yapılıyor.

Kaynak: AA

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta fiğ hasadı devam ediyor - Son Dakika

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