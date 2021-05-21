Sivas'ta Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlahiyat Fakültesi Ek Binası önünde kılınan cenaze namazına, Rektör Prof. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, dekanlar, müdürler, akademisyenler ile idari personel katıldı.

Öte yandan, c??????enaze namazı öncesi, vefat eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sarıkaya için mevlit okutuldu.