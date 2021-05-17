Sivas'ta firari 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Ç, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ve "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.