Sivas'ta, fırat yılmaz çakıroğlu için anma yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta, fırat yılmaz çakıroğlu için anma yürüyüşü - Son Dakika

Sivas'ta, fırat yılmaz çakıroğlu için anma yürüyüşü

7 saat önce

Sivas'ta, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşüSİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi.

Sivas'ta, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 5'inci ölüm yıl dönümü nedeni ile SCÜ'de yürüyüş düzenlendi. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 2 bin öğrenci, Merkezi Kafeterya önünde toplandı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Ali Kavallı, "Türk milletinin mübarek bağrından doğan bin yıllık birikiminden doğan ülkücüler bu toprakların görmüş olduğu en özgü ve en milli insanlar olmuşlardır. Gücünü Türk milletinden alan varlığını Türk varlığına armağan eden ülkücüler şartlar ne kadar çetin ve düşman ne kadar zorlu, bedel ne kadar ağır olursa olsun inandıkları Türk milletine yönelen tehditlerin karşısında çelikten bir halat gibi durmaktan bir an bile geri durmamışlardır" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kadar yürüyerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına çiçek bıraktı. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan da katıldı.

Sivas'ta, fırat yılmaz çakıroğlu için anma yürüyüşü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Sivas, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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