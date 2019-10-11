Sivas'ta fırın işletmecisi gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

Sivas'ta, pide fırını işletmecisi Cemil Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için harekat bitene kadar işletmesinin gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşların destekleri sürüyor. Sivas'ta fırın işletmecisi Cemil Yıldırım harekat bitene kadar fırınının gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlamaya karar verdi. Yıldırım, bağışladığı gelirin makbuzunun sosyal medya hesabından paylaşıyor. Fırın işletmecisinin duyarlılığı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yiyecek Maddesi Yapanlar ve Satanlar Odası Esnaf Başkanı Mehmet Akgül duyarlı davranışında dolayı fırın işletmecisi Cemil Yıldırım'a teşekkür ederek, 'Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın Doğusu'nda başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda, ülkemizin refahını sağlamak için mücadeleye başlayan vatanımızın çok kıymetli gözbebeği evlatlarımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ordumuza zafer nasip etsin. Rabbim bizleri vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın. Şuna İnanıyoruz ki bu aziz milletimiz bir ve beraber olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Odamız fırıncı üyelerinden Cemil Yıldırım, örnek davranışıyla bizleri gururlandırdı. Kendisi kazancının karını Mehmetçik adına bağışlayacağını bildirdi. Biz de bu örnek davranışından dolayı kendisini kutluyoruz dedi.

Fırın işletmecisi Cemil Yıldırım ise, Türk askeri bir seferde Allah'ın izniyle seferden galip geleceğiz. Türk askeri seferdeyken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu şehirde bizlerde malıyla, canıyla, kanıyla Türk askerinin arkasında durmak düşer. Biz bize düşeni yaptık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik. İnşallah 81 vilayette bir duyarlılık yapar. En azından kenetlenmemizi, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlar diye umut ediyoruz. Kimsenin aklında şüphe kalmasın diye de her gün kendi sayfamızda dekontlarımızı paylaşacağız diye konuştu.